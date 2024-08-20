Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları

DEVLER LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.