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Haberler Galeri Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:21

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılıların mücadelesi heyecanla bekleniyor. Galatasaray Young Boys'u elemesi halinde lig etabında mücadele etmeye hak kazanacak. Taraftarlar maçın detaylarını araştırırken Şampiyonlar Ligi maçının ilk basamağını da heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları

Galatasaray Young Boys maçı öncesinde yayın detayları araştırılmaya başladı. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz 2023-2024 Süper Lig sezonunu şampiyonlukla bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Bern kentinde oynanacak müsabakada Siebert düdük çalacak. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off etabında sarı-kırmızılılar, ilk maçına Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

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Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TRT tabii ekranından yayımlanacak.

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
Play-off turu eşleşmeleri şöyle:
Young Boys (İsviçre)-Galatasaray
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)
Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)
Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)
Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)
Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları

DEVLER LİGİ'NDE YENİ FORMAT
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.
Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

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