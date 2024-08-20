Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:21
Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta? Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın detayları
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılıların mücadelesi heyecanla bekleniyor. Galatasaray Young Boys'u elemesi halinde lig etabında mücadele etmeye hak kazanacak. Taraftarlar maçın detaylarını araştırırken Şampiyonlar Ligi maçının ilk basamağını da heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında?