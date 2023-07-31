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Haberler Galeri Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:47

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Zalgiris maçı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu kapsamında oynanacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Litvanyalı ekip Zalgiris Vilnius ile rövanş için karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, şifresiz canlı maç izle ekranıyla birlikte Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak sorularına yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın canlı izle kanalı, saati ve ilk 11 bilgileri…

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Zalgiris maçı gündemdeki yerini aldı. Devler liginde iddiasını arttırmak isteyen sarı kırmızılılar deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, çıkacağı ikinci ön eleme turu rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Taraftarlar, karşılaşmaları takip ediyor. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS maçı canlı yayın izle kanalı ve saati…

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak.

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Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele S Sport Plus ekranlarından yayımlanacak.

İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI CANLI İZLE

Heyecanlı hazırlık maçı mücadelesi S Sport Plus canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek.

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

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