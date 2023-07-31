Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Zalgiris maçı gündemdeki yerini aldı. Devler liginde iddiasını arttırmak isteyen sarı kırmızılılar deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, çıkacağı ikinci ön eleme turu rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Taraftarlar, karşılaşmaları takip ediyor. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS maçı canlı yayın izle kanalı ve saati…