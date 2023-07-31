Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Zalgiris maçı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu kapsamında oynanacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Litvanyalı ekip Zalgiris Vilnius ile rövanş için karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, şifresiz canlı maç izle ekranıyla birlikte Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak sorularına yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın canlı izle kanalı, saati ve ilk 11 bilgileri…