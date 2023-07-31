Giriş Tarihi: 31.07.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 23:16

Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hakkında araştırmalar devam ediyor. İlk maçta Litvanya'da rakibiyle 2 – 2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, evinde turu kazanıp UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna geçmek istiyor. Galatasaray transferde Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Makambu, Zaha ve Angelino'yu kadrosuna katmıştı. Maçı takip etmek isteyenler, "Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. Litvanya'daki şok beraberlik sonrası sarı kırmızılı ekip taraftarı önünde şov yapmak istiyor. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar