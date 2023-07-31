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Haberler Galeri Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 23:16

Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hakkında araştırmalar devam ediyor. İlk maçta Litvanya'da rakibiyle 2 – 2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, evinde turu kazanıp UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna geçmek istiyor. Galatasaray transferde Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Makambu, Zaha ve Angelino'yu kadrosuna katmıştı. Maçı takip etmek isteyenler, "Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. Litvanya'daki şok beraberlik sonrası sarı kırmızılı ekip taraftarı önünde şov yapmak istiyor. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Rövanş maçını İstanbul'da oynayacak olan sarı kırmızılı ekip, turu geçmek istiyor. Sarı kırmızılı ekip, maçın favorisi konumunda. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, hangi gün? İşte konu hakkında detaylar

Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY ZALGIRIS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 21.30'da İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

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Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY ZALGIRIS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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