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'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

D Grubu'nda mücadele eden , yenilgisi sonrası gözünü Beşiktaş derbisine çevirirken mahrum kaldığı rakam keyifleri kaçırdı.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 19:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 19:26
Galatasaray'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

'ne, aldığı 2-0'lık yenilgisi sonrası veda eden taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, önemli bir gelirden de oldu.

Galatasaray'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

Grupta oynadığı ilk maçta evinde 'yı 3-0 mağlup eden için turnuvanın devamı istenen şekilde gelişmedi.

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Galatasaray'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

Sarı kırmızılı ekip gruptaki ikinci maçında Porto'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

üçüncü maçta Schalke 04'ü konuk ederken karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Galatasaray'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

Grubun 4. maçında Schalke 04'e deplasmanda 2-0 mağlup olan , gruptan çıkma ihtimalini mucizelere bıraktı.

Galatasaray'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

, 5. maçta ise 'ya 3-0 kaybetti ve Devler Ligi'nde bir üst tura yükselme şansını kaybetti.

Galatasaray'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

Spor Arena'nın derlemesine göre grubunda şu ana kadar 4 puan toplayan şimdiye kadar performansı karşılığı 3.6 milyon Euro, ayak bastı parası olarak da 15.25 milyon Euro aldı.

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