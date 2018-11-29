Galatasaray'a bir şok daha! Tam 130 milyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrası gözünü Beşiktaş derbisine çevirirken mahrum kaldığı rakam keyifleri kaçırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, aldığı 2-0'lık Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrası veda eden Galatasaray taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, önemli bir gelirden de oldu. Grupta oynadığı ilk maçta evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray için turnuvanın devamı istenen şekilde gelişmedi. Sarı kırmızılı ekip gruptaki ikinci maçında Porto'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Galatasaray üçüncü maçta Schalke 04'ü konuk ederken karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Grubun 4. maçında Schalke 04'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, gruptan çıkma ihtimalini mucizelere bıraktı. Galatasaray, 5. maçta ise Lokomotiv Moskova'ya 3-0 kaybetti ve Devler Ligi'nde bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Spor Arena'nın derlemesine göre grubunda şu ana kadar 4 puan toplayan Galatasaray şimdiye kadar performansı karşılığı 3.6 milyon Euro, ayak bastı parası olarak da 15.25 milyon Euro aldı.