Giriş Tarihi: 01.01.2026 09:38
Galatasaray'da büyük beklenti! Yöneticiler rakam verdi: 150 milyon euro
Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, eksik bölgelere yapacağı takviyeler için uğraşırken, Victor Osimhen için dikkat çeken bir açıklama geldi. Galatasaraylı yöneticiler, Afrika Uluslar Kupası'nda adından söz ettiren Nijeryalı yıldızdan bekledikleri rakamı açıkladılar. İşte ayrıntılar...