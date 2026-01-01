Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray'da büyük beklenti! Yöneticiler rakam verdi: 150 milyon euro
Giriş Tarihi: 01.01.2026 09:38

Galatasaray'da büyük beklenti! Yöneticiler rakam verdi: 150 milyon euro

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, eksik bölgelere yapacağı takviyeler için uğraşırken, Victor Osimhen için dikkat çeken bir açıklama geldi. Galatasaraylı yöneticiler, Afrika Uluslar Kupası'nda adından söz ettiren Nijeryalı yıldızdan bekledikleri rakamı açıkladılar. İşte ayrıntılar...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı.

Süper Lig ve Avrupa'da mücadele eden Aslan, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

OSIMHEN GELİŞMESİ

Aslan'da ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Victor Osimhen için transfer açıklaması geldi.

Sarı-kırmızılı takımın yöneticileri, Afrika Uluslar Kupası'nda da başarılı bir grafik çizen Nijeryalı oyuncudan beklenen bonservisi açıkladı.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Milliyet'e konuşan Galatasaraylı idareciler, "Geçen yaz Liverpool, Alexander Isak için 145 milyon euro verdi. Wirtz ise 125 milyon euroya transfer oldu.

Biz Osimhen'i ederinin çok altında bir rakama aldık. Bu oyuncular için söz konusu paralar ödeniyorsa Osimhen'in gerçek değeri nedir?

Başarılı bir sezon geçiriyor ve yazın tahminimiz 100 milyon euronun üstünde tekliflerin gelmesi. Bu konuda bizim öngörümüz de en az 150 milyon euro."

G.SARAY'IN YÜZDE 32'Sİ OSIMHEN

Galatasaray, 2025 yılında oynadığı resmi maçlarda 115 kez ağları sarstı. Bu gollerin 37'si Victor Osimhen'den geldi.

Skor yükünün %32'sini çeken Osimhen'i 9'ar golle Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi takip etti.

NİJERYA'DA DA UÇUYOR

Başarılı golcü, Galatasaray'da olduğu gibi Afrika Uluslar Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Turnuvada şu ana kadar 3 karşılaşmada boy gösteren oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın 75 milyon euroya transfer ettiği Osimhen, sarı-kırmızılı formayı bu sezon 16 kez terletti ve toplamda 12 gol attı.

Cimbom, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Nijeryalı'yı İtalyan ekibi Napoli'den transfer etmişti.