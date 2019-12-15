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'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

Süpe Lig'in 15. haftasında evinde ile, 83. dakikada 'nın attığı golle 2-0 önde girdiği maçta 2-2 berabere kalarak büyük bir drama yaşayan ve iç sahada oynadığı son 3 lig maçında 5 puan kaybeden 'ın puanı 24'e yükseldi. 3 dakika arayla gelen iki golle büyük bir hayal kırıklığı yaşaya Galatasaray'ın başarısız performansı rakamlara da yansıdı. Buna göre sarı kırmızılılar o kategoride son 35 sezonun en başarısız sezonunu geçiriyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 01:27
Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

, Süper Lig'in 15. haftasında 'nü Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. 53. dakikada ve 83. dakikada 'nın (p) attığı gollerle 2-0 öne geçmesine karşın 88. dakikada İlhan Parlak (p) ve 90+1'de Stelio Kitsiou'un attığı gollere engel olamayan sarı kırmızılılar sahadan 1 puanla ayrılarak büyük hayal kırıklığına uğrarken teknik direktör de maç sonrasında yaptığı açıklamada kaybedilen maçın ardından konuşmanın tatsız olduğunu vurguladı. Sarı kırmızılıların başarısız performansı istatistiklere de yansıdı. Öyle ki ligin son şampiyonu o kategoride son 35 yılın en başarısız sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

Süper Lig'de ile 2-2 berabere kalan 'da kötü gidiş sürüyor.

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Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

Bu sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım için ligde de işler iyi gitmiyor.

Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

, ligin 15. haftasında konuk ettiği karşısında son anda yediği gollerle galibiyeti kaçırdı. Sarı-kırmızılı takım, 2-0 öne geçtiği maçta, uzatmalarla beraber 22 dakika 10 kişi oynayan MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada , 53. dakikada 'nin golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takımda Dever Orgill, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

Karşılaşmanın 83. dakikasında 'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0 yapan , 88. dakikada penaltıdan İlhan Parlak'ın, 90+1. dakikada da Stelios Kitsiou'nun gollerine engel olamadı ve bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

bu sonuçla puanını 24'e, ise 10'a çıkardı.

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