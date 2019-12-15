Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nü Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. 53. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Younes Belhanda'nın (p) attığı gollerle 2-0 öne geçmesine karşın 88. dakikada İlhan Parlak (p) ve 90+1'de Stelio Kitsiou'un attığı gollere engel olamayan sarı kırmızılılar sahadan 1 puanla ayrılarak büyük hayal kırıklığına uğrarken teknik direktör Fatih Terim de maç sonrasında yaptığı açıklamada kaybedilen maçın ardından konuşmanın tatsız olduğunu vurguladı. Sarı kırmızılıların başarısız performansı istatistiklere de yansıdı. Öyle ki ligin son şampiyonu o kategoride son 35 yılın en başarısız sezonunu yaşıyor.