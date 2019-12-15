Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü
Galatasaray'da şok istatistik! Son 35 sezonun en kötüsü
Süpe Lig'in 15. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile, 83. dakikada Younes Belhanda'nın attığı golle 2-0 önde girdiği maçta 2-2 berabere kalarak büyük bir drama yaşayan ve iç sahada oynadığı son 3 lig maçında 5 puan kaybeden Galatasaray'ın puanı 24'e yükseldi. 3 dakika arayla gelen iki golle büyük bir hayal kırıklığı yaşaya Galatasaray'ın başarısız performansı rakamlara da yansıdı. Buna göre sarı kırmızılılar o kategoride son 35 sezonun en başarısız sezonunu geçiriyor.
Giriş Tarihi: 15.12.2019
01:16
Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
01:27
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ