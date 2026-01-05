Galatasaray’dan ilk transfer! Anlaşma sağlandı

BERKAN İLE VEDALAŞILDI

Galatasaray'da ara transfer döneminde ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berkan Kutlu ile vedalaştı. Berkan Kutlu'nun ayrılığı sonrası bir veda paylaşımı yapıldı.