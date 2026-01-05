Galatasaray’dan ilk transfer! Anlaşma sağlandı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda takıma dahil olacak ilk oyuncu konusunda geri sayıma geçildi. Cimbom, genç futbolcu ile transfer için anlaşma sağladı. Transferde 7 Ocak tarihinin beklendiği öğrenildi. BERKAN İLE VEDALAŞILDI Galatasaray'da ara transfer döneminde ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berkan Kutlu ile vedalaştı. Berkan Kutlu'nun ayrılığı sonrası bir veda paylaşımı yapıldı. Sarı-kırmızılılarda ayrılacak bir diğer isim ise Yusuf Demir. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısında Yusuf Demir ile ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. AHMED'İN BONSERVİSİ BELLİ OLDU Galatasaray'da talipleri bulunan Ahmed Kutucu konusunda da karar verildi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Öte yandan Galatasaray, mevcut kadrosunu koruma kararı aldı. TRANSFERDE PLANLAMA DEĞİŞTİ Galatasaray'da Okan Buruk, ikinci yarı planlamasında Mario Lemina ile Wilfried Singo'yu stoperde kullanma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesinde strateji değiştirdi. Cimbom'un +2 kontenjanına uygun ve geleceğe yönelik fırsat hamlesi çıkarsa değerlendireceği öğrenildi. CAN ARMANDO GÜNER BİTTİ Galatasaray'da Can Armando Güner transferi için anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılarda, 7 Ocak 2008 doğumlu Can Armando Güner'in 18 yaşına basmasının beklendiği kaydedildi. Türk statüsünde oynayacak genç hücum oyuncusu için Borussia Mönchengladbach'a 200-250 bin euro yetiştirme parası ödenecek. Annesi Arjantin asıllı Alman, babası Türk olan Can, Almanya, Arjantin ve Türkiye için oynama hakkına sahip. 7 GOLE KATKI SAĞLADI Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. 17 yaşındaki genç yetenek bu maçlarda 4 gol ile 3 asist üretti.