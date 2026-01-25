Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray'dan sert açıklama: “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!”

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski Ali Koç'a sert bir tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır." denildi.

"Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır.

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu "Ali kıran baş kesen"in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.

"AİLESİNİN SAHİP OLDUĞU GÜÇLE..."

Galatasaray'ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmıştır. Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye'deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur.

"OKAN BURUK'UN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk'un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

"GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz. Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç; Sen Koç Holding'i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun? Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun? Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?"