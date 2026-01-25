Haberler
Galeri
Galatasaray'dan sert açıklama: “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!”
Giriş Tarihi: 25.01.2026 16:42
Galatasaray'dan sert açıklama: “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!”
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski Ali Koç'a sert bir tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır." denildi.