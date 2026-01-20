Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:08

Galatasaray’dan sol ayaklı orta saha için hamle! Gündeme gelen isim şaşırttı…

Trendyol Süper Lig'de son maçlarda performansı eleştirilen Galatasaray, kış transfer dönemine odaklanmış durumda. Orta sahaya takviye düşünen sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi. Cimbom'un İtalya'da forma giyen sol ayaklı oyuncu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

PUAN FARKI 1'E İNDİ

Süper Lig'de Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1'e kadar inen Aslan, ortaya koyduğu performansla da eleştiri almıştı.

Kara bulutları dağıtmak adına transfer çalışmalarını hızlandıran Cimbom'un gündemine Serie A ekibi Como'nun yıldızı geldi.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, Como forması giyen Lucas Da Cunha ile ilgileniyor.

Haberde sarı-kırmızılı takımın, 24 yaşındaki orta saha için henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi.

İtalyan ekibinin yüksek bonservis talep ettiği aktarılırken, Galatasaray'ın resmi adımı kısa süre içinde atmasının beklendiği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan orta saha oyuncusunun, Como ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

Bu sezon Como formasını 20 kez giyen sol ayaklı futbolcu, 1589 dakika süre aldı. Cunha bu maçlarda 2 gol attı.

LUCAS DA CUNHA KİMDİR?

Rennes altyapısından yetişen Fransız orta saha, Nice, Clermont ve Lausanne formaları da giydi.

Lucas Da Cunha, 2023 yılının kış transfer döneminde Nice'ten Como'ya 750 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

Serie A ekibi Como 1907'de 33 numaralı formayı giyen Da Cunha, maçlarda hücumla orta alandaki bağlantıyı kuran, sol ayağını etkin kullanan bir orta saha oyuncusu olarak biliniyor

