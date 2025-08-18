Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 12:25

Galatasaray'ın eski yıldızı listeye damga vurdu: Premier Lig tarihinin en iyi 30 futbolcusu belli oldu!

İngiltere Premier Lig, kurulduğu günden bu yana dünyanın en iyi yeteneklerinin sahne aldığı bir platform olurken, futbolseverler harika maçlara şahit oldu. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), Premier Lig tarihinin en iyi 30 futbolcusunu hazırladı. Derlenen listede; kariyer süresi, kazanılan kupalar, goller, asistler, gol yemeden tamamlanan maçlar ve ödüller göz önüne alındı. Thierry Henry, Frank Lampard, Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo gibi yıldızların bulunduğu listede Galatasaray'ın eski yıldızı da yer aldı. İşte o sıralama…

İŞTE PREMIER LİG TARİHİNİN EN İYİ İSİMLERİ....

30 – Luis Suarez

29 – Petr Cech

28 – Cesc Fabregas

27 – Vincent Kompany

26 – Andy Cole

25 – Rio Ferdinand

24 – David Beckham

23 – Eden Hazard

22 – David Silva

21 - Peter Schmeichel

20 – Ashley Cole

19 - Didier Drogba

18 - Dennis Bergkamp

17 - Harry Kane

16 - Virgil van Dijk

15 - Sergio Aguero

14 - John Terry

13 - Roy Keane

12 - Patrick Vieira

11 - Frank Lampard

10 - Paul Scholes

9 - Steven Gerrard

8 - Eric Cantona

7 - Kevin De Bruyne