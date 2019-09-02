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'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario , İstanbul'a geldi.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 14:25
Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'a geldi

Galatasaray'da transferin son gününde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'a geldi

Dün akşam yıldız futbolcu Falcao'yu İstanbul'a getiren, Florin Andone transferini açıklayan, Diagne'yi ise Club Brugge'e gönderen sarı-kırmızılılar, Mario Lemina'yı da kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'a geldi

'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'a geldi

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior 'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'a geldi

MARİO LEMİNA, İSTANBUL'A GELDİ

'ın anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Mario , İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'a geldi

İngiltere'nın başkenti Londra'dan kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Gabonlu 'yı Galatasaraylı yetkililer karşıladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'a geldi

Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan , sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.

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