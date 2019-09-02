Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Galatasaray'da transferin son gününde hareketli dakikalar yaşanıyor. Dün akşam yıldız futbolcu Falcao'yu İstanbul'a getiren, Florin Andone transferini açıklayan, Diagne'yi ise Club Brugge'e gönderen sarı-kırmızılılar, Mario Lemina'yı da kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle: 'Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.' MARİO LEMİNA, İSTANBUL'A GELDİ Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Mario Lemina, İstanbul'a geldi. İngiltere'nın başkenti Londra'dan kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Gabonlu Lemina'yı Galatasaraylı yetkililer karşıladı. Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.