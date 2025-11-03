Giriş Tarihi: 03.11.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 18:21
Galatasaray'ın yıldızı Ajax maçında 11'e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...
Süper Lig'in 11.haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Ajax maçına çevrildi. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 11'ini şekillendirmeye başladı. Cİmbom'da bir süredir formadan uzak olan yıldız isim, Hollanda deplasmanında sahaya çıkacak. İşte detaylar...