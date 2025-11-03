Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray'ın yıldızı Ajax maçında 11'e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...
Giriş Tarihi: 03.11.2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 18:21

Galatasaray'ın yıldızı Ajax maçında 11'e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

Süper Lig'in 11.haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Ajax maçına çevrildi. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 11'ini şekillendirmeye başladı. Cİmbom'da bir süredir formadan uzak olan yıldız isim, Hollanda deplasmanında sahaya çıkacak. İşte detaylar...

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

Öte yandan takımda İlkay Gündoğan'ın sakatlığı devam ederken, teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

11 NETLEŞMEYE BAŞLADI

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılıların kalesini Hollanda'daki zorlu maçta Uğurcan Çakır koruyacak.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

SINGO GERİ DÖNÜYOR

Savunmanın sağında sakatlığını atlatan Singo, solunda ise Jakobs forma giyecek. Stoper ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

TORREIRA-LEMINA-SARA ORTA SAHASI

Orta sahanın merkezinde Torreira ve Lemina'yı oynatmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcının, bu ikilinin hemen önündeyse Gabriel Sara'ya görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

İLERİ UÇTA OSIMHEN

Sağ kanatta Leroy Sane, solda Barış Alper Yılmaz'a forma giyecek. Galatasaray'ın ileri uçta ise en büyük kozu yine Victor Osimhen olacak.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te gerçekleştireceği idmanla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

MAÇ 23.00'TE

Temsilcimiz Galatasaray, Ajax ile 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dev maç saat 23.00'te başlayacak.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Mücadele öncesinde Galatasaray, Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarından aldığı toplamda 6 puan ile 14.sırada yer alıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında ise RAMS Park'ta U.S. Gilloise takımını konuk edecek.

Galatasaray’ın yıldızı Ajax maçında 11’e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...

Galatasaray daha sonrası sırasıyla; deplasmanda Monaco ve içeride Atletico Madrid ile oynayacak. Cimbom son maçta ise Manchester City'nin konuğu olacak.