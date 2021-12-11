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Haberler Galeri Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.12.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 23:20

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 16. Haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yapan sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı mücadeleden galip çıkmak ve ligde zirveye tırmanmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler "Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig 16. Haftada Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek ve keyifli anlara ortak olmak isteyenler "Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 16. Hafta Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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