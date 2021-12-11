Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 16. Haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yapan sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı mücadeleden galip çıkmak ve ligde zirveye tırmanmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler "Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.