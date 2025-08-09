Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası bomba transfer bitiyor! Kaleci transferinde mutlu son çok yakın...
Giriş Tarihi: 09.08.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 12:18

Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası bomba transfer bitiyor! Kaleci transferinde mutlu son çok yakın...

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılarda maçın ardından ise transfer hareketliliği başladı. Kaleci transferinde temaslarını yoğunlaştıran Cimbom'da Donnarumma, Ederson, Yann Sommer gibi yıldızlar listedeydi. Galatasaray'ın, kaleci transferinde mutlu sona çok yaklaştığı iddia edildi. işte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Sezona moralli bir şekilde başlayan sarı-kırmızılılar, transferde ise yoğunluğunu kale bölgesine çevirmiş durumda.

Dün oynanan karşılaşma sırasında sarı kırmızılı taraftarlar, 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratlarında bulundu.

"GALATASARAY'A YAKIŞACAK BİR KALECİ ALMAK İSTERİZ"

Maç sonunda tezahüratı değerlendiren Buruk, "Öncelikle kalecimiz Günay'ın performansından çok memnunuz. İyi bir kaleci ve takım için çok önemli. Kaleci transferiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bizim için önemli olan kadro yapısı. Kaleci transferi olana kadar burada en iyisini ortaya çıkarıyoruz. Muslera burada süre aldı ve çok katkıları oldu. Yine Galatasaray'a yakışacak önemli bir kaleci almak isteriz. Ama gelecek kalecinin Günay'la yarışacağını da unutmayalım" dedi.

Gaziantep FK maçının tamamlanmasının ardından kaleci transferinde bomba haberler peş peşe gelmeye başladı.

EDERSON'LA ANLAŞMA TAMAM

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray, Ederson ile yaklaşık 8 M€ maaş + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

CITY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde, Brezilyalı kaleci için İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile görüşmelerin devam ettiğine yer verildi.

Bir diğer İtalyan gazeteci Nico Schira ise, Galatasaray'ın Ederson'u transfer etmek için baskısını sürdürdüğünü ifade etti.

2028'E KADAR ANLAŞMA

Schira, haberinde, sarı-kırmızılılar ile Ederson arasında yıllık 7 milyon Euro karşılığında 2028'e kadar prensip anlaşması olduğunu aktardı.

Öte yandan yıldız file bekçisi, Gaziantep FK maçı sonrası Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir hamlede bulundu.

SANE'NİN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Ederson, sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Leroy Sane'nin Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2017 yılından beri Manchester City'de forma giyen Ederson'un sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

40 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ederson, 2024-25 sezonunda Manchester temsilcisiyle tüm kulvarlarda toplamda 40 maça çıktı ve ağlarında 54 gol gördü, 13 maçta ise kalesini gole kapadı.