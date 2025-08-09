Giriş Tarihi: 09.08.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025
12:18
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası bomba transfer bitiyor! Kaleci transferinde mutlu son çok yakın...
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılarda maçın ardından ise transfer hareketliliği başladı. Kaleci transferinde temaslarını yoğunlaştıran Cimbom'da Donnarumma, Ederson, Yann Sommer gibi yıldızlar listedeydi. Galatasaray'ın, kaleci transferinde mutlu sona çok yaklaştığı iddia edildi. işte son dakika haberinin detayları...