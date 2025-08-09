Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası bomba transfer bitiyor! Kaleci transferinde mutlu son çok yakın...

"GALATASARAY'A YAKIŞACAK BİR KALECİ ALMAK İSTERİZ"

Maç sonunda tezahüratı değerlendiren Buruk, "Öncelikle kalecimiz Günay'ın performansından çok memnunuz. İyi bir kaleci ve takım için çok önemli. Kaleci transferiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bizim için önemli olan kadro yapısı. Kaleci transferi olana kadar burada en iyisini ortaya çıkarıyoruz. Muslera burada süre aldı ve çok katkıları oldu. Yine Galatasaray'a yakışacak önemli bir kaleci almak isteriz. Ama gelecek kalecinin Günay'la yarışacağını da unutmayalım" dedi.