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'nin yeni stadı yükseliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'nin karşılaşmalarını oynayacağı 'nin inşaatı sürüyor.

Giriş Tarihi: 03.09.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 15:51
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'nin yeni stadı yükseliyor
Göztepe'nin yeni stadı yükseliyor

Göztepe'nin 9 Eylül 2017 tarihinde büyük bir coşkuyla temeli atılan ve "Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi" adını alacak stadın inşaatı tam gaz devam ediyor.

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'nin yeni stadı yükseliyor
Göztepe'nin yeni stadı yükseliyor

camiasının yıllardır büyük bir özlemle kavuşmayı beklediği stadı, gece gündüz yapılan çalışmalar ile yükselmeye devam ediyor.

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'nin yeni stadı yükseliyor
Göztepe'nin yeni stadı yükseliyor

'nin maraton tribününde tribün prekastlarının takılması işlemine başlanırken güney tribününde ise tribünün taşıyıcı kolonları döküldü.

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'nin yeni stadı yükseliyor
Göztepe'nin yeni stadı yükseliyor

Batı tribünlerinde bodrum kat kabası tamamlanırken önümüzdeki hafta ise zemin katın döşeme betonunun döküleceği açıklandı.

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'nin yeni stadı yükseliyor
Göztepe'nin yeni stadı yükseliyor

UEFA standartlarında olacak stat, 2019-2020 sezonunda 'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak.

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'nin yeni stadı yükseliyor
Göztepe'nin yeni stadı yükseliyor
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'nin yeni stadı yükseliyor
Göztepe'nin yeni stadı yükseliyor
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