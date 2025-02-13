GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Türk takımlarına karşı henüz yenilgi almamış olan AZ Alkmaar'a karşı tarihi bir zafer kazanmak için bugün sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında oynanacak AZ Alkmaar-Galatasaray maçı, futbolseverlerde heyecanı doruk noktasına taşıyor. İki maç üzerinden oynanacak bu kritik karşılaşmada, avantajlı olan takım adını son 16'ya yazdıracak. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve maça dair tüm detaylar!