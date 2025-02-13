Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
08:00
GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AZ Alkmaar Galatasaray maçı, 13 Şubat 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi Play Off turu kapsamında büyük bir öneme sahip olacak. Sarı Kırmızılı takım, geçtiğimiz Kasım ayında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynadığı grup aşaması karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bugün ise, Galatasaray deplasmanda, Türk takımlarına karşı hiç yenilgi almamış olan AZ Alkmaar'a karşı tarihi bir zafer kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve karşılaşma öncesi merak edilen tüm detaylar.