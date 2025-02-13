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Haberler Galeri GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:00

GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar Galatasaray maçı, 13 Şubat 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi Play Off turu kapsamında büyük bir öneme sahip olacak. Sarı Kırmızılı takım, geçtiğimiz Kasım ayında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynadığı grup aşaması karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bugün ise, Galatasaray deplasmanda, Türk takımlarına karşı hiç yenilgi almamış olan AZ Alkmaar'a karşı tarihi bir zafer kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve karşılaşma öncesi merak edilen tüm detaylar.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Türk takımlarına karşı henüz yenilgi almamış olan AZ Alkmaar'a karşı tarihi bir zafer kazanmak için bugün sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında oynanacak AZ Alkmaar-Galatasaray maçı, futbolseverlerde heyecanı doruk noktasına taşıyor. İki maç üzerinden oynanacak bu kritik karşılaşmada, avantajlı olan takım adını son 16'ya yazdıracak. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve maça dair tüm detaylar!

GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

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GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için play-off turuna çıkacak Galatasaray'da takımın iskeletini oluşturan 3 kritik eksik var.

Az Alkmaar'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un eksik futbolcuların yerini kimlerle dolduracağı merak ediliyor.

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