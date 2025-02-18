GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında büyük bir derbi heyecanı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Her iki takım da şampiyonluk yolunda hata yapmamak için sahada olacak ve 3 puan için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, bu heyecan dolu karşılaşmanın bilet fiyatlarıyla ilgili detaylar…