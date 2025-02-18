Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:07
GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en güçlü iki adayı Galatasaray ve Fenerbahçe, ligin 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftar desteğini arkasına alarak namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesinde avantaj yakalamak istiyor. Futbolseverler ise derbi heyecanını tribünden yaşamak için bilet satış tarihini ve fiyatlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? İşte derbi biletleriyle ilgili detaylar…