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Haberler Galeri GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:07

GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en güçlü iki adayı Galatasaray ve Fenerbahçe, ligin 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftar desteğini arkasına alarak namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesinde avantaj yakalamak istiyor. Futbolseverler ise derbi heyecanını tribünden yaşamak için bilet satış tarihini ve fiyatlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? İşte derbi biletleriyle ilgili detaylar…

GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında büyük bir derbi heyecanı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Her iki takım da şampiyonluk yolunda hata yapmamak için sahada olacak ve 3 puan için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, bu heyecan dolu karşılaşmanın bilet fiyatlarıyla ilgili detaylar…

GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?

GS-FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?

DEVLERİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Derbi biletlerinin 21 Şubat 2025 Cuma günü satışa çıkması öngörülüyor.

GS-FB DERBİ BİLETLERİ: Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar, kaç TL?

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLET FİYATLARI
Galatasaray-Fenerbahçe maç bilet fiyatları henüz belli olmadı. Biletler farklı kategorilerden satışa sunulacağından dolayı fiyatlar arasında değişiklikler yaşanacaktır.

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