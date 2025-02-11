Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
18:28
GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan bu karşılaşma, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Ezeli rakipler arasındaki kıyasıya mücadelede Galatasaray, ligde 6 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde yer alarak avantajını koruyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin tarihi duyuruldu. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?