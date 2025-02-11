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Haberler Galeri GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:22 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:28

GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği GalatasarayFenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan bu karşılaşma, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Ezeli rakipler arasındaki kıyasıya mücadelede Galatasaray, ligde 6 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde yer alarak avantajını koruyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin tarihi duyuruldu. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?

GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 sezonu fikstürüne göre, bu zorlu karşılaşmanın tarihi netleşti. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan bu derbi, büyük bir heyecanla izlenecek. Şu an için Galatasaray, Fenerbahçe'yi 6 puan farkla geride bırakıyor. Peki, bu heyecan dolu Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte oynanacak? İşte ayrıntılar...

GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 sezonu fikstürüne göre, bu büyük derbi 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. Devlerin maçı saat 20:00'de başlayacak.

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GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yayın kuruluşu henüz belli olmadı.

GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!

GALATASARAY -FENERBAHÇE DERBİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Süper Lig'de devlerin derbisine sahne olacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını biletleri henüz satışa çıkmadı.

GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!
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