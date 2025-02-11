GS-FB DERBİ MAÇI: Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? TFF duyurdu!

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 sezonu fikstürüne göre, bu zorlu karşılaşmanın tarihi netleşti. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan bu derbi, büyük bir heyecanla izlenecek. Şu an için Galatasaray, Fenerbahçe'yi 6 puan farkla geride bırakıyor. Peki, bu heyecan dolu Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte oynanacak? İşte ayrıntılar...