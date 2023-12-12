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Haberler Galeri HALİL UMUT MELER KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Yumruklu saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler son durumu nasıl, hakemliği bıraktı mı?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:50

HALİL UMUT MELER KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Yumruklu saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler son durumu nasıl, hakemliği bıraktı mı?

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler saldırıya uğradı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Meler'e yumruk attı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran saldırı olayının ardından Hakem Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. FIFA kokartlı TFF hakeminin sağlık durumunun nasıl olduğu ve mesleği bırakıp bırakmadığı da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki; Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı, son durumu nasıl? İşte detaylar.

Hakem Halil Umut Meler kimdir ve sağlık durumu nasıl? Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Hakem Halil Umut Meler kimdir sorusu yoğun bir şekilde yanıt arıyor. Türk futbolunda yeni bir skandal daha yaşandı. 1-1 biten Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde gözünde büyük bir şişlik görülen Meler, hastaneye kaldırıldı. Yumruklu saldırı sonrası Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı, sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Peki; Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler son durumu nasıl, hakemliği bıraktı mı? İşte FIFA kokartlı TFF Hakemi Meler'in sağlık durumu ve hakemliğe devam edip etmeyeceği ile ilgili detaylar haberimizde.

Hakem Halil Umut Meler kimdir ve sağlık durumu nasıl? Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın sona ermesinin ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

Yumruk darbesi ile yere düşen Meler'e, Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüldü. Hakem odasına gelen Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.

Yaşanan olayın ardından Meler, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Hakem Halil Umut Meler kimdir ve sağlık durumu nasıl? Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER'İN DURUMU NASIL?

Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi olan Dr. Mehmet Yörübulut, hastane önündeki gazetecilere yaptığı açıklamada Meler'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyleyen Yörübulut, röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar tarama yapıldığını ifade etti.

Mehmet Yörübulut´un açıklamaları şu şekilde:

''Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun.''

Hakem Halil Umut Meler kimdir ve sağlık durumu nasıl? Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'le görüştüğünü belirten Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Kunak, Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı. Kunak, "Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, 'İzmir'e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver' şeklinde sakinleştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Hakem Halil Umut Meler kimdir ve sağlık durumu nasıl? Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

1 Ağustos 1986 tarihinde dünyaya gelen Türk futbol hakemi Halil Umut Meler, 2017 yılından beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

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