HALİL UMUT MELER KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Yumruklu saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler son durumu nasıl, hakemliği bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER'İN DURUMU NASIL?

Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi olan Dr. Mehmet Yörübulut, hastane önündeki gazetecilere yaptığı açıklamada Meler'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyleyen Yörübulut, röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar tarama yapıldığını ifade etti.

Mehmet Yörübulut´un açıklamaları şu şekilde:

''Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun.''