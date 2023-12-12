HALİL UMUT MELER KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Yumruklu saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler son durumu nasıl, hakemliği bıraktı mı?

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler saldırıya uğradı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Meler'e yumruk attı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran saldırı olayının ardından Hakem Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. FIFA kokartlı TFF hakeminin sağlık durumunun nasıl olduğu ve mesleği bırakıp bırakmadığı da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki; Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı, son durumu nasıl? İşte detaylar.