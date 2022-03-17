Galatasaray çeyrek final için sahaya çıkıyor… UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ikinci maçında Barcelona'yı sahasında ağırlayacak Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrılarak çeyrek finale çıkmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin, Domenec Torrent karşılaşma öncesi açıklama yaparken, 'Bizim amacımız tur atlamak. Oyun anlayışımız da buna yönelik olacak' dedi. Öte yandan Galatasaray Barcelona maçı muhtemel 11'leri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek isteyen Galatasaray, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İşte Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda sorusu yanıtı ile birlikte maç öncesi son dakika gelişmeleri, yayın kanalı bilgileri ve 11'ler…

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için heyecanı. Zor bir kura çeken ve Barcelona ile eşleşen sarı kırmızılı temsilcimiz ilk maçta tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı. Bu akşam oynanacak dev maçın yayın kanalı bilgileri ve muhtemel 11'leri şöyle;