Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray Barcelona hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.03.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:35

Galatasaray Barcelona hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, sahasında dünya devi Barcelona'yı ağırlayacak. İlk maçta mükemmel bir mücadele örneği koyan ve Nou Camp deplasmanından beraberlik koparmayı başaran Galatasaray bu akşam güçlü rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmak istiyor. Dev mücadele öncesi futbolseverler, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Galatasaray Barcelona karşılaşması öncesi Domenec Torrent, rakibinin kalitesini bilerek oynayacaklarını ve amaçlarının tur olduğunu belirtti. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? (GS-Barça) Galatasaray Barcelona karşısında hangi 11 ile sahaya çıkacak?

Galatasaray Barcelona hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray çeyrek final için sahaya çıkıyor… UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ikinci maçında Barcelona'yı sahasında ağırlayacak Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrılarak çeyrek finale çıkmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin, Domenec Torrent karşılaşma öncesi açıklama yaparken, 'Bizim amacımız tur atlamak. Oyun anlayışımız da buna yönelik olacak' dedi. Öte yandan Galatasaray Barcelona maçı muhtemel 11'leri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek isteyen Galatasaray, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İşte Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda sorusu yanıtı ile birlikte maç öncesi son dakika gelişmeleri, yayın kanalı bilgileri ve 11'ler…

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için heyecanı. Zor bir kura çeken ve Barcelona ile eşleşen sarı kırmızılı temsilcimiz ilk maçta tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı. Bu akşam oynanacak dev maçın yayın kanalı bilgileri ve muhtemel 11'leri şöyle;

Galatasaray Barcelona hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray Barcelona Maçı 11'ler Belli Oldu

GALATASARAY: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Barcelona hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

Galatasaray Barcelona hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika 17 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Barcelona hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Konuk ekip Barcelona'da adı UEFA'ya verilen listee yer almayan Dani Alves dışında, sakatlıkları bulunan Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde takımlarına destek veremeyecekler.

Temsilcimiz Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

SON DAKİKA