UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, sahasında dünya devi Barcelona'yı ağırlayacak. İlk maçta mükemmel bir mücadele örneği koyan ve Nou Camp deplasmanından beraberlik koparmayı başaran Galatasaray bu akşam güçlü rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmak istiyor. Dev mücadele öncesi futbolseverler, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Galatasaray Barcelona karşılaşması öncesi Domenec Torrent, rakibinin kalitesini bilerek oynayacaklarını ve amaçlarının tur olduğunu belirtti. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? (GS-Barça) Galatasaray Barcelona karşısında hangi 11 ile sahaya çıkacak?