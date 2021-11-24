UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. Hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş Ajax ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride bıraktığı 4 karşılaşmadan da puan çıkaramayan temsilcimiz, taraftarı önünde Ajax karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, bu akşam mı? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta, şifreli mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre, Beşiktaş Ajax maçı yayın saati, kanalı ve diğer tüm detayları belli oldu. Peki, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta, şifreli mi? Beşiktaş Ajax Exxen izle şifresiz seçeneği maç saatinde haberimizde olacak.