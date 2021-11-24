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Haberler Galeri Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 13:43

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. Hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş Ajax ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride bıraktığı 4 karşılaşmadan da puan çıkaramayan temsilcimiz, taraftarı önünde Ajax karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, bu akşam mı? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta, şifreli mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre, Beşiktaş Ajax maçı yayın saati, kanalı ve diğer tüm detayları belli oldu. Peki, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta, şifreli mi? Beşiktaş Ajax Exxen izle şifresiz seçeneği maç saatinde haberimizde olacak.

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

HAYDİ BEŞİKTAŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C grubundaki 5. Maçında sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Kara kartal bu akşam taraftarının da gücüyle birlikte güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar arayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, bu akşam mı soruları araştırılıyor. Öte yandan karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte Beşiktaş Ajax maçı yayın kanalı, saati ve diğer tüm bilgiler;

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, BU AKŞAM MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C grubu 5. hafta maçında Ajax ile karşılaşacak. Karşılaşmaya ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından takip ediliyor.

İşte Beşiktaş Ajax maçına ilişkin ayrıntılar;

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

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Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

"Kara Kartallar", Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Ajax'ı yenerek 2 yıla yaklaşan galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA'DAKİ İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için saha kenarında olacak. Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

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