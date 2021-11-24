HAYDİ BEŞİKTAŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C grubundaki 5. Maçında sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Kara kartal bu akşam taraftarının da gücüyle birlikte güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar arayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, bu akşam mı soruları araştırılıyor. Öte yandan karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte Beşiktaş Ajax maçı yayın kanalı, saati ve diğer tüm bilgiler;

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, BU AKŞAM MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C grubu 5. hafta maçında Ajax ile karşılaşacak. Karşılaşmaya ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından takip ediliyor.

İşte Beşiktaş Ajax maçına ilişkin ayrıntılar;