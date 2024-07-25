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Haberler Galeri Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 25.07.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:06

Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

EURO 2024'ün sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak geleceğin yıldızı olarak gösterilen 17 yaşındaki golcü, Fransız devine imza attı. Nijeryalı isim için 608 milyon Lira bonservis ödendi. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

EURO 2024'ün sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak geleceğin yıldızı olarak gösterilen 17 yaşındaki golcü, Fransız devine imza attı. Nijeryalı isim için 608 milyon Lira bonservis ödendi. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Moussa Diaby - Aston Villa > Al-Ittihad
BONSERVİS BEDELİ: 60 milyon Euro

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Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Thijs Dallinga - Toulouse > Bologna
BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro

Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Che Adams - Southampton > Torino
BONSERVİS BEDELİ: Yok

Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Pierre-Emile Hojbjerg - Tottenham > Marsilya
KİRALAMA BEDELİ: Bilinmiyor

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