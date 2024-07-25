Giriş Tarihi: 25.07.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
14:06
Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
EURO 2024'ün sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak geleceğin yıldızı olarak gösterilen 17 yaşındaki golcü, Fransız devine imza attı. Nijeryalı isim için 608 milyon Lira bonservis ödendi. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...