Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Hıncal Uluç: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

SABAH Gazetesi yazarlarından , ve arasındaki maçta yaşanan penaltı kararını değerlendirdi. İşte Uluç'un yazısı...

Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:12
Hıncal Uluç: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

Yani Erman ve Ahmet Çakar Hocamın yazılarını bu kadar merakla az beklemişimdir. Trabzon - Fenerbahçe maçında, hakem Halil U. Meler, Trabzon lehine bir penaltı çaldı.

Hıncal Uluç: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

Kararı sonrası VAR hakemiyle uzun uzun konuştu ama VAR'a gitmeye, pozisyonu ekrandan izlemeye gerek görmeden, tekrar penaltı noktasını gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hıncal Uluç: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

Konya maçında lehine penaltı kararı veren Hüseyin Göçek de VAR hakemi Halis Özkahya ile uzun uzun konuşmuş, ama ekranda yeniden izleme gereği görmeden "Penaltı" deyince, ikisi de Türk spor medyası tarafından idam edilmişlerdi.

Hıncal Uluç: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

Erman ve Çakar Hocalarım en ağır eleştiri yapanların başındaydılar. Dün sabah ikisini de heyecanla okudum. İkisi de ayni durumda, ayni uygulamayı yapan Halil Meler'i bu defa göklere çıkarmışlardı..

Hıncal Uluç: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

İkisi de penaltı pozisyonunda VAR'a gitme gereği görmeyişi üzerine tek kelime laf etmemişlerdi. Bu nasıl bir standarttır, sevgili Hocalarım?. Önemli olan uygulama mı, yoksa uygulamanın sizin fikrinize uyup uymaması mı?.

Hıncal Uluç: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

VAR nedir, nasıl kullanılır hala bilmeyen, federasyonun her gazeteciye yolladığı VAR broşürünü bir kere okumadan ahkam kesen Türk medyası genelde tartışmalı penaltının haksız olduğunu söyledi. Ben katılmıyorum.

Hıncal Uluç: Serdar'ın hareketi penaltıydı, karar doğru

Bizim medyamız ayağa dalarak yapılan müdahalelerde hala "Topa dokundu ama" demeye devam ediyor. Hareket kurallara aykırıysa, topa dokunmak faulü kurtarmaz. Kafaya çıkarken, dirsekle omuza basıyorsanız, topa dokunmanız faulü önlüyor mu?.

BİZE ULAŞIN