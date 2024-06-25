Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:40

İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası devam ederken C Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. EURO 2024 C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmada İngiltere'ye tur için beraberlik yetiyor. Peki İngiltere - Slovenya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İngiltere - Slovenya maçı canlı izle

İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İngiltere - Slovenya karşılaşmasının detayları…

İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dev karşılaşmada İngiltere ve Slovenya kozlarını paylaşacak.
İngiltere - Slovenya karşılaşması 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere - Slovenya TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

C GRUBU PUAN SIRALAMASI
İngiltere 4 puan
Danimarka 4 puan
Slovenya 3 puan
Sırbistan 0 puan

SON DAKİKA