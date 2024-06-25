Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:40
İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası devam ederken C Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. EURO 2024 C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmada İngiltere'ye tur için beraberlik yetiyor. Peki İngiltere - Slovenya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İngiltere - Slovenya maçı canlı izle