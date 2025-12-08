Giriş Tarihi: 08.12.2025 14:48
İsrail'in soykırımlarına sessiz kalan Infantino ve Ceferin’e dava!
İsrail'in soykırımlarına sessiz kalan Infantino ve Ceferin aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İrlanda'da Filistinlilerin spor haklarını korumak için kurulan "Irish Sport for Palestine" (Filistin İçin İrlanda Sporu Derneği) üyesi Rebecca O'Keeffe, "Bu dava, spor kurumları başkanlarının savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yardım etmekle suçlandığı tarihteki ilk örnek olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır." dedi.