İsrail’in soykırımlarına sessiz kalan Infantino ve Ceferin’e dava!

RUSYA'YA YAPILAN ÇİFTE STANDART

O'Keeffe, FIFA ve UEFA'nın Rusya'yı Ukrayna işgalinden dört gün sonra men etmesine rağmen İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım uygulamamasını ikiyüzlülük ve çifte standart olduğunu vurguladı.

İsrail'e yönelik yaptırımların olmamasının temel açıklamasının siyaset ve siyasi müdahale olduğunu belirten O'Keeffe, "Hem ABD hem de İsrail hükümetinin UEFA ve FIFA liderleriyle yakın ilişki içinde olduğu oldukça açık. Kurallar eşit şekilde uygulansaydı, İsrail'e uzun zaman önce yaptırım uygulanırdı." şeklinde konuştu.