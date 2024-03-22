Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
12:42
İşte 2024-2025 Galatasaray kadrosu! Kimler gidecek, kimler kalacak? Okan Buruk biletlerini kesti...
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Kadrosunu yıldızlarla dolduran sarı-kırmızılı takımda önümüzdeki sezonda kimlerin gideceği ve hangi oyuncuların kalacağı merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un önümüzdeki sezon için biletini kestiği oyuncular ve takımda kalacak yıldızlar...