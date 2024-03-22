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Haberler Galeri İşte 2024-2025 Galatasaray kadrosu! Kimler gidecek, kimler kalacak? Okan Buruk biletlerini kesti...
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:42

İşte 2024-2025 Galatasaray kadrosu! Kimler gidecek, kimler kalacak? Okan Buruk biletlerini kesti...

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Kadrosunu yıldızlarla dolduran sarı-kırmızılı takımda önümüzdeki sezonda kimlerin gideceği ve hangi oyuncuların kalacağı merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un önümüzdeki sezon için biletini kestiği oyuncular ve takımda kalacak yıldızlar...

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İşte 2024-2025 Galatasaray kadrosu! Kimler gidecek, kimler kalacak? Okan Buruk biletlerini kesti...

Son şampiyon Galatasaray, bu sezon da Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı konumunda. Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Cimbom'da yeni sezon için flaş gelişmeler yaşanıyor.

İşte 2024-2025 Galatasaray kadrosu! Kimler gidecek, kimler kalacak? Okan Buruk biletlerini kesti...

Önümüzdeki sezon hangi oyuncuların gideceği ve kimleri kalacağı merak edilirken, Okan Buruk'un kafasındaki kadroda netleşmeye başladı. İşte 2024-25 yılında Galatasaray'da takımda kalacak ve yolların ayrılacağı oyuncular...

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İşte 2024-2025 Galatasaray kadrosu! Kimler gidecek, kimler kalacak? Okan Buruk biletlerini kesti...

WILFRIED ZAHA

İngiltere'den büyük beklentilerle ve maliyetle Türkiye'ye gelen Zaha tam olarak beklentiyi karşılayamdaı. İyi bir teklif gelirse satılması düşünülen yıldızlardan biri olarak masada.

İşte 2024-2025 Galatasaray kadrosu! Kimler gidecek, kimler kalacak? Okan Buruk biletlerini kesti...

YUNUS AKGÜN

Yunus Akgün Leicester'da iyi bir sezon geçirmiyor. İngiliz kulübü satın alma opsiyonunu kullanmazsa geri dönecek. Galatasaray'da sağ kanattaki rotasyona dahil olabilir.

İşte 2024-2025 Galatasaray kadrosu! Kimler gidecek, kimler kalacak? Okan Buruk biletlerini kesti...

SERGIO OLIVEIRA

Okan Buruk'la yaşadığı tartışma sonrası birlik ve beraberlik ortamını koruma hedefiyle affedilse de ismi çoktan çizilmiş durumda. Oliveira, yaz döneminde satılacak oyuncuların başında geliyor.

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