İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

Bu sezon Süper Lig'de istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için kollarını sıvadı. 21 takımla oynanacak olan yeni sezonda transfer ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler birçok ismi transfer listesine eklemişti. Kanarya'nın 52 oyuncudan oluşan transfer havuzuna ise A Spor ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan kadro kalitesini arttıracak oyuncu listesi...
Giriş Tarihi: 30.07.2020
23:07
Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
23:07
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