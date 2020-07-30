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Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

İşte 'nin listesi! Tam 52 isim...

Bu sezon Süper Lig'de istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için kollarını sıvadı. 21 takımla oynanacak olan yeni sezonda transfer ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler birçok ismi transfer listesine eklemişti. Kanarya'nın 52 oyuncudan oluşan transfer havuzuna ise A Spor ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan kadro kalitesini arttıracak oyuncu listesi...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 23:07
İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'de birçok isim gündeme gelmişti.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

Sarı-lacivertliler kötü geçen sezonun ardından yapacağı transferlerle 21 takımla oynanacak olan 'in yeni sezonunda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.

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İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın havuzu ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

'nin yeni sezon öncesinde havuzunda yer alan kadro kalitesini arttıracak oyuncu listesine A Spor ulaştı. İşte o isimler...

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

WALDEMAR ALTON - STOPER (HANNOVER)

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

MOHAMMED SALISU - STOPER (VALLODOLİD)

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Tam 52 isim...

ANTHONY BROOKS - STOPER (WOLFSBURG)

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