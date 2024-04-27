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Haberler Galeri İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig'in efsane isimleri...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:31 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 17:31

İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig'in efsane isimleri...

Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı kazanmak isteyen Fenerbahçe zirve yarışına tutunmak isterken, Beşiktaş ise ligi üçüncü bitirerek Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor. Zorlu maç öncesi hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giyen oyuncular merak ediliyor. İşte iki takımda da oynayan oyuncular...

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İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig’in efsane isimleri...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında zirve yarışında tutunmak isteyen Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. İki ekip de en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı. Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da ise Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı galibiyetine ulaştı.

İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig’in efsane isimleri...

Peki hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta forma giyen isimler kim? Bugüne kadar iki takımda da forma giymiş Türk ve yabancı oyuncular bulunuyor. İşte hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formasını terleten o yıldızlar...

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İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig’in efsane isimleri...

CANER ERKİN

İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig’in efsane isimleri...

MUSTAFA DOĞAN

İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig’in efsane isimleri...

JERMAINE LENS

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