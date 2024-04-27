Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
17:31
İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig'in efsane isimleri...
Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı kazanmak isteyen Fenerbahçe zirve yarışına tutunmak isterken, Beşiktaş ise ligi üçüncü bitirerek Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor. Zorlu maç öncesi hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giyen oyuncular merak ediliyor. İşte iki takımda da oynayan oyuncular...