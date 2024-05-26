Giriş Tarihi: 26.05.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
22:15
İŞTE ŞAMPİYON TAKIM! Süper Lig şampiyonu kim oldu,hangi takım? 2023 2024 Süper Lig birincisi Galatasaray mı Fenerbahçe mi?
Trendyol Süper Lig'de 38. haftada nefes kesen karşılaşmalar yaşandı. Karşılaşmaların sonuçlanmasının ardından ''Şampiyon kim olud?'' araştırmaları başladı. Sezon başından beri şampiyonluk mücadelesinde zirve yarışını bırakmayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son maçları takip edildi. Sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında galibiyetle ayrılması ve Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi gerekiyordu. Sarı kırmızılıların ise şampiyonluğu için alacakları bir puan dahi yeterli oluyor. Peki Süper Lig şampiyonu kim oldu, hangi takım? şampiyon hangi takım oldu? İşte 2023 2024 sezonu şampiyonu