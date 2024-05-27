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Haberler Galeri İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 08:53

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Trendyol Süper Lig'de 38. haftada nefes kesen karşılaşmalar yaşandı. Karşılaşmaların sonuçlanmasının ardından ''Şampiyon kim olud?'' araştırmaları başladı. Sezon başından beri şampiyonluk mücadelesinde zirve yarışını bırakmayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son maçları takip edildi. Sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında galibiyetle ayrılması ve Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi gerekiyordu. Sarı kırmızılıların ise şampiyonluğu için alacakları bir puan dahi yeterli oluyor. Peki Süper Lig şampiyonu kim oldu, hangi takım? şampiyon hangi takım oldu? İşte 2023 2024 sezonu şampiyonu

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

2023 2024 sezonu şampiyon takımı belli oluyor . Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezonda da rekabete devam ediyor. Şampiyonluk yolunda birbirlerini takip eden iki takımdan birisi bu sezonun şampiyonu olacak. Peki hangi takım süper Lig'de şampiyon oldu. 2023 2024 sezonunu şampiyonu kim? İşte detaylar

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

ŞAMPİYON KİM, HANGİ TAKIM OLDU?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor. Sezonun başından beri kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde bu akşam kupanın sahibi belli oldu. Fenerbahçe- İstanbulspor karşılamasında galip gelmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacaktı. Galatasaray'ın ise şampiyonluk yolunda yalnızca berabere kalıp 1 puan alması yeterli olacaktı. Şampiyon belli oldu.

İşte şampiyon olan takım:

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İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

GALATASARAY 24. KEZ SÜPERLİG ŞAMPİYONU OLDU!

Galatasaray Konyasporu deplasmanda 3-1 mağlup ederek 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u evinde 6-0 mağlup etti fakat bu şampiyonluk için yeterli olmadı.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

GEÇTİĞİMİZ SEZONLARIN SÜPER LİG ŞAMPİYONLARI

2022/2023 GALATASARAY

2021/2022 TRABZONSPOR

2020-2021 BEŞİKTAŞ

2019-2020 BAŞAKŞEHİR FK

2018-2019 GALATASARAY

2017-2018 GALATASARAY

2016-2017 BEŞİKTAŞ

2015-2016 BEŞİKTAŞ

2014-2015 GALATASARAY

2013-2014 - FENERBAHÇE

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan takım 39,8 milyon lira ödülün sahibi olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray bugün kazanmaları durumunda aldıkları puanların karşılığı olarak Galatasaray 85 milyon 836 TL, Fenerbahçe 82 milyon 104 TL performans primi kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da 'şampiyonlar payı' bedeli elde etti.

Fenerbahçe'nin ise bu alandaki geliri 19 şampiyonluğa karşılık 64 milyon 125 bin TL. Yani toplamda bu sezon Galatasaray 241 milyon 261 bin, Fenerbahçe 224 milyon 29 bin TL kazanmış olacak

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