Giriş Tarihi: 27.05.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
08:53
İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! 2023 2024 Süper Lig şampiyonu kim oldu, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
Trendyol Süper Lig'de 38. haftada nefes kesen karşılaşmalar yaşandı. Karşılaşmaların sonuçlanmasının ardından ''Şampiyon kim olud?'' araştırmaları başladı. Sezon başından beri şampiyonluk mücadelesinde zirve yarışını bırakmayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son maçları takip edildi. Sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında galibiyetle ayrılması ve Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi gerekiyordu. Sarı kırmızılıların ise şampiyonluğu için alacakları bir puan dahi yeterli oluyor. Peki Süper Lig şampiyonu kim oldu, hangi takım? şampiyon hangi takım oldu? İşte 2023 2024 sezonu şampiyonu