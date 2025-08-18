Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:21

Jadon Sancho kararını verdi, Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...

Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'u Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Galibiyetle birlikte moral depolayan siyah-beyazlılarda tüm odak, transfere ve perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Lausanne maçına çevrildi. Sol kanat transferi için Jadon Sancho ile görüşen Kartal'ın teklifi ortaya çıkarken, İngiliz oyuncunun Roma kararı da belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Süper Lig'de dün Eyüpspor'u Rafa Silva'nın attığı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yükseldi.

Perşeme günü UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut transferlerinin ardından rotasını hücum bölgesine çevirdi.

Sol ve sağ kanat için alternatiflerle görüşen Kartal'da gündemin bir numaralı ismi ise İngiliz futbolcu Jadon Sancho.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS İÇİN HAZIR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Manchester United'ın istediği fiyatı karşılamaya hazır ancak Sancho şimdilik Türkiye'ye gitmeyi kabul etmiyor.

Romano haberinde, Sancho'nun Türkiye ihtimalinin ancak Eylül ayında mümkün olabileceğini aktardı.

ROMA'YI KABUL ETMEDİ

Öte yandan İngiliz futbolcu, İtalya Serie A devi Roma'nın da teklifini kabul etmediğini menajerler aracılığıyla kulüp tarafına bildirdi.

İTALYANLAR TEKLİFİ DUYURDU

Sportmediaset'ten Orazio Accomando'nun haberine göre ise Beşiktaş, Manchester United'a 15 milyon Euro + bonus, Sancho'ya ise sezon başına 9 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif etti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, toplamda 41 maça çıktı ve 2419 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 10 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Yıldız sol kanatın, İngiliz devi Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar sürüyor.

MİLLİ FORMAYLA 23 MAÇ

İngiltere Milli Takımı formasını da 23 kez terleten oyuncu, 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Jadon Sancho'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.