Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025
14:24
Jadon Sancho kararını verdi, Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...
Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'u Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Galibiyetle birlikte moral depolayan siyah-beyazlılarda tüm odak, transfere ve perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Lausanne maçına çevrildi. Sol kanat transferi için Jadon Sancho ile görüşen Kartal'ın teklifi ortaya çıkarken, İngiliz oyuncunun Roma kararı da belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...