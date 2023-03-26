Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:15

Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağını söyledi. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç için 60 bin bilet satıldı. Bu noktada vatandaşlar, "Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusu yöneltiliyor. Karabağ Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgileri de paylaşılmış durumda. Peki, Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar