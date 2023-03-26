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Haberler Galeri Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:15

Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağını söyledi. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç için 60 bin bilet satıldı. Bu noktada vatandaşlar, "Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusu yöneltiliyor. Karabağ Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgileri de paylaşılmış durumda. Peki, Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? soruları maça az bir süre kala yanıt arıyor. Milli ara sürerken iki takım da ligde liderliklerini sürdürürken, maç kondisyonlarını zinde tutmak istiyor. İki takımın taraftarları, Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar

Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Futbol Takımı, Qarabağ ile oynayacağı hazırlık maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karabağ Galatasaray hazırlık maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak. Maç, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ Galatasaray maçı Haber Global'da canlı bir şekilde yayınlanacak.

Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAZIRLIK MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

"Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi."

Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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