Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör Erkan Zengin'den

Hoca ve futbolcu olarak Fatih Karagümrük başına geçen Erkan Zengin, ilk sınavında sahada ter döktü ve müthiş bir performansa imza attı. TFF Birinci Lig'de dün oynanan Fatih Karagümrük-Osmanlıspor maçı yeşil sahalarda ender görünen ilginç anlara sahne oldu. İstanbul ekibinde hem teknik direktör hem de futbolcu olarak göreve başlayan Erkan Zengin, ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli yıldız 43. dakikada kazanılan penaltının başına geçip ilk golünü attı. 77. dakikada bir kez daha sahne alan Erkan Zengin, takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara gönderdi. 34 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada ise kendisini oyundan çıkartıp alkışlattı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Karagümrük, 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi. 4. yenilgisini alan Osmanlıspor ise 7 puanda kaldı.