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Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör 'den

Hoca ve futbolcu olarak başına geçen , ilk sınavında sahada ter döktü ve müthiş bir performansa imza attı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:15
Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör Erkan Zengin'den

TFF Birinci Lig'de dün oynanan Fatih Karagümrük-Osmanlıspor maçı yeşil sahalarda ender görünen ilginç anlara sahne oldu.

Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör Erkan Zengin'den

İstanbul ekibinde hem teknik direktör hem de futbolcu olarak göreve başlayan Erkan Zengin, ilk 11'de sahaya çıktı.

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Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör Erkan Zengin'den

Tecrübeli yıldız 43. dakikada kazanılan penaltının başına geçip ilk golünü attı.

Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör Erkan Zengin'den

77. dakikada bir kez daha sahne alan , takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara gönderdi.

Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör Erkan Zengin'den

34 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada ise kendisini oyundan çıkartıp alkışlattı.

Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör Erkan Zengin'den

Mücadeleyi 2-0 kazanan Karagümrük, 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Karagümrük'ün golleri Teknik Direktör Erkan Zengin'den

4. yenilgisini alan ise 7 puanda kaldı.

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