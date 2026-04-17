Kimler geldi kimler geçti! İşte Süper Lig’de son 20 yılın gol kralları listesi...

Giriş Tarihi: 17.04.2026 15:07 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 15:08

Trendyol Süper Lig'de 30.hafta heyecanı başlıyor. Gol krallığı yarışı her sene olduğu gibi bu yıl da çetin geçiyor. Lig tarihinde Metin Oktay, 6 kez ile gol kralı unvanını en fazla alan futbolcu oldu. Şu anda ise yarışı Trabzonspor'dan Paul Onuachu önde götürüyor. İşte Süper Lig'de son 20 yılın unutulmayan gol kralları...

İŞTE SÜPER LİG'DE SON 20 YILIN GOL KRALLARI VE ATTIKLARI GOLLER

04/05 - FATİH TEKKE - TRABZONSPOR: 34 MAÇ / 31 GOL

05/06 - GÖKHAN ÜNAL - KAYSERİSPOR 32 MAÇ / 25 GOL

06/07 - ALEX DE SOUZA - FENERBAHÇE: 32 MAÇ / 19 GOL

07/08 - SEMİH ŞENTÜRK - FENERBAHÇE: 27 MAÇ / 17 GOL

08/09 - MILAN BAROS - GALATASARAY: 31 MAÇ / 20 GOL

09/10 - ARIZA MAKUKULA - KAYSERİSPOR: 29 MAÇ / 21 GOL

10/11 - ALEX DE SOUZA - FENERBAHÇE: 33 MAÇ / 28 GOL

11/12 - BURAK YILMAZ - TRABZONSPOR: 34 MAÇ / 33 GOL

12/13 - BURAK YILMAZ - GALATASARAY: 30 MAÇ / 24 GOL

13/14 - AATIF CHAHECHOUHE- SİVASSPOR: 34 MAÇ / 17 GOL

14/15 - FERNANDAO- BURSASPOR: 32 MAÇ / 22 GOL

15/16 - MARİO GOMEZ - BEŞİKTAŞ: 33 MAÇ / 26 GOL

16/17- VAGNER LOVE - ALANYASPOR: 28 MAÇ / 23 GOL

17/18- BAFETİMBİ GOMİS - GALATASARAY: 33 MAÇ / 29 GOL

18/19 - MBAYE DİAGNE - GALATASARAY: 29 MAÇ / 30 GOL

19/20 - ALEXANDER SÖRLOTH - TRABZONSPOR: 34 MAÇ / 24 GOL

20/21 - AARON BOUPENDZA - HATAYSPOR: 36 MAÇ / 22 GOL

21/22 - UMUT BOZOK - KASIMPAŞA: 38 MAÇ / 20 GOL

22/23 - ENNER VALENCİA - FENERBAHÇE: 31 MAÇ / 20 GOL

23/24 - MAURO ICARDI - GALATASARAY: 34 MAÇ / 25 GOL

24/25 - VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY: 30 MAÇ / 26 GOL

