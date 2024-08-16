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Haberler Galeri Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray'ı ağırlıyor!
Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:54

Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray'ı ağırlıyor!

Galatasaray, Süper Lig 2. haftada Konyaspor ile karşılaşacak. Son sezonun şampiyonu sarı kırmızılılar yeni sezonda da şampiyonluk hedefinde. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler 'Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. Okan Buruk yönetimindeki takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefinde. İşte, Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri...

Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray’ı ağırlıyor!

Konyaspor - Galatasaray maçı canlı yayın ekranı başında yerini alan taraftarlar sezonu da aynı ilgiyle takip ediyor. Yaz transfer sezonunun da sürdüğü tarihlerde yeni bir hamle gelip gelmeyeceği merak konusu. Bugün karşılaşacak iki takım da sezonun ilk haftası 3 puanı hanelerine yazdırdı. Peki; Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray’ı ağırlıyor!

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2. haftada oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos günü oynanacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray’ı ağırlıyor!

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından naklen takip ediliyor.

Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray’ı ağırlıyor!

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ


16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray’ı ağırlıyor!

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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