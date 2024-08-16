Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
07:54
Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray'ı ağırlıyor!
Galatasaray, Süper Lig 2. haftada Konyaspor ile karşılaşacak. Son sezonun şampiyonu sarı kırmızılılar yeni sezonda da şampiyonluk hedefinde. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler 'Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. Okan Buruk yönetimindeki takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefinde. İşte, Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri...