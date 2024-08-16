Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray’ı ağırlıyor!

Konyaspor - Galatasaray maçı canlı yayın ekranı başında yerini alan taraftarlar sezonu da aynı ilgiyle takip ediyor. Yaz transfer sezonunun da sürdüğü tarihlerde yeni bir hamle gelip gelmeyeceği merak konusu. Bugün karşılaşacak iki takım da sezonun ilk haftası 3 puanı hanelerine yazdırdı. Peki; Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?