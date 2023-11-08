Kopenhag Manchester United maçı canlı izle ekranı! UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Manchester United hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Kopenhag Manchester United maçı canlı izle araştırması yapılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag, İngiliz ekibini evinde konuk edecek. 3'üncü hafta maçında Kopenhag'ı son dakika Onana'nın penaltı kurtarmasıyla 1 – 0 yenen United, gruptan çıkmak için avantajı eline almak istiyor. Galatasaray ve Bayern Münih ile aynı grupta yer alan iki takım, son kozlarını oynuyor. Peki, Kopenhag Manchester United hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Kopenhag Manchester United maçı canlı yayın ekranı!