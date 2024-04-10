Kulüpler Birliği, her konuda olduğu gibi TFF'ye karşı başlatılan imza kampanyasında da birlik olamadı. Başkanlar arasında toplantılarda fikir uyuşmazlıkları son derece doğal bir durum, fakat 'birlik' bir karar alır ve bu uygulanırdı. Ali Koç döneminde kulüplerin ortak noktada uzlaştığı konular bir elin parmaklarını geçmedi. Koç devam ediyor mu etmiyor mu?