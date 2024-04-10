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Haberler Galeri Kulüpler Birliği'nde TFF anlaşmazlığı! İşte erken seçim için imza veren ve vermeyen takımlar
Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 10:44

Kulüpler Birliği'nde TFF anlaşmazlığı! İşte erken seçim için imza veren ve vermeyen takımlar

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin erken seçime gitmesi için imza veren kulüpleri ve erken seçime karşı olup TFF'nin açıkladığı gibi seçimin 18 Temmuz'da yapılmasını isteyen takımları açıkladı. Kulüpler Birliği ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Özbostan, Whatsapp yazışmalarının da sızdırıldığını ifade etti.

Kulüpler Birliği’nde TFF anlaşmazlığı! İşte erken seçim için imza veren ve vermeyen takımlar

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin erken seçime gitmesi için imza veren kulüpleri ve erken seçime karşı olup TFF'nin açıkladığı gibi seçimin 18 Temmuz'da yapılmasını isteyen takımları açıkladı. Kulüpler Birliği ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Özbostan, Whatsapp yazışmalarının da sızdırıldığını ifade etti.

Kulüpler Birliği’nde TFF anlaşmazlığı! İşte erken seçim için imza veren ve vermeyen takımlar

Kulüpler Birliği, her konuda olduğu gibi TFF'ye karşı başlatılan imza kampanyasında da birlik olamadı. Başkanlar arasında toplantılarda fikir uyuşmazlıkları son derece doğal bir durum, fakat 'birlik' bir karar alır ve bu uygulanırdı. Ali Koç döneminde kulüplerin ortak noktada uzlaştığı konular bir elin parmaklarını geçmedi. Koç devam ediyor mu etmiyor mu?

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Kulüpler Birliği’nde TFF anlaşmazlığı! İşte erken seçim için imza veren ve vermeyen takımlar

TFF seçimleri "Erkene alınsın" diye delege ve kulüpler noter huzurunda bir kampanya başlatıldı. Hedef, 130 imza toplayarak seçimli kongreyi bir ay sonra yapmak.

Kulüpler Birliği’nde TFF anlaşmazlığı! İşte erken seçim için imza veren ve vermeyen takımlar

TFF İÇİN NİYE DAHA ÖNCE DÜĞMEYE BASMADINIZ!
Gerekçeleri de şuydu: "Biz Mehmet Büyükekşi'yi istemiyoruz. Temmuz değil haziran başında seçimi yapsın ve gitsin. Temmuz geç olur. Ligler başlarken yeni bir kaos olmasın."

Kulüpler Birliği’nde TFF anlaşmazlığı! İşte erken seçim için imza veren ve vermeyen takımlar

Bu görüşe saygı duymak lazım oncak şunu da sormak gerekiyor... TFF'yi şimdi değil haftalardır istemiyorsunuz, niye daha erken hareket edip düğmeye basmadınız? Neyi beklediniz 8 Nisan'a kadar... Süper Kupa finalini mi? Yerel seçimi mi? Başka bir gizli gündem mi vardı? Sonuçta TFF, 18 Temmuz'u açıkladı. Artık seçim süreci başladı.

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