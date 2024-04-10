Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
10:44
Kulüpler Birliği'nde TFF anlaşmazlığı! İşte erken seçim için imza veren ve vermeyen takımlar
SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin erken seçime gitmesi için imza veren kulüpleri ve erken seçime karşı olup TFF'nin açıkladığı gibi seçimin 18 Temmuz'da yapılmasını isteyen takımları açıkladı. Kulüpler Birliği ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Özbostan, Whatsapp yazışmalarının da sızdırıldığını ifade etti.