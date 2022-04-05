Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...

Fransa Ligue 1 devi PSG'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Fransa'da en önde gelen gündem maddelerinden biri olan Mbappe'nin durumu devlet meselesine dönüştü. Fransız gazeteci Romain Molina'ya göre, Emmanuel Macron yıldız futbolcu için Real Madrid iddiaları gün geçtikçe artan Mbappe'yi kalmaya ikna etmek için devreye girdi. Seçim kampanyasının ortasında olan Fransa Cumhurbaşkanı, ülkenin en büyük yeteneğinin Fransa Ligue 1'den ayrılmamasını istiyor. Macron'un yanı sıra Katar cephesi de Mbappe'nin kalış süresini uzatmak için çalışıyor. Haberde Katar Emirinin, yıldız futbolcuyla kişisel temas halinde olduğu belirtildi. Hatta PSG yönetimi, Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için kaptanlık görevini Fransız yıldıza vermeyi amaçlıyor. PSG'nin de sahibi olan Qatar Sports Investments, Mbappe'yi kulübün en çok kazanan oyuncusu yapmak için tüm finansal çabaları ortaya koymaya hazırlanıyor. MBAPPE KAPILARI KAPATMIŞ DEĞİL Öte yandan 23 yaşındaki Fransız yıldızın son demeci, Paris'te umutla bekleyenleri heyecanlardı. Transfer konusunda henüz karar vermediğini dile getiren yıldız futbolcu, 'Herkes biliyor ki kararımı henüz vermedim. Düşünüyorum çünkü yeni unsurlar var.' 'Kararımı vermiş olsaydım söylerdim ve kabul ederdim. Saklamama gerek yok. Ancak verebileceğim en iyi kararı vermek istiyorum' şeklinde konuştu. Mbappe ayrıca, 'PSG'de kalma ihtimalin var mı?' sorusuna ise 'Evet, elbette' yanıtını verdi. BU SEZON 28 GOL VE 20 ASİSTİ VAR! Kylian Mbappe, bu sezon PSG formasıyla oynadığı tüm kulvarlarda 38 maça çıktı ve 28 gol atıp 20 asist kaydetti.