Giriş Tarihi: 05.04.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 21:20

Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalıp kalmayacağı Fransa için bir devlet meselesi haline geldi. Seçim kampanyasının ortasında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıldız futbolcuyu ikna etmek için devreye girdi.