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Haberler Galeri Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...
Giriş Tarihi: 05.04.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 21:20

Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalıp kalmayacağı Fransa için bir devlet meselesi haline geldi. Seçim kampanyasının ortasında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıldız futbolcuyu ikna etmek için devreye girdi.

Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...

Fransa Ligue 1 devi PSG'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Fransa'da en önde gelen gündem maddelerinden biri olan Mbappe'nin durumu devlet meselesine dönüştü.

Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...

Fransız gazeteci Romain Molina'ya göre, Emmanuel Macron yıldız futbolcu için Real Madrid iddiaları gün geçtikçe artan Mbappe'yi kalmaya ikna etmek için devreye girdi.

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Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...

Seçim kampanyasının ortasında olan Fransa Cumhurbaşkanı, ülkenin en büyük yeteneğinin Fransa Ligue 1'den ayrılmamasını istiyor.

Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...

Macron'un yanı sıra Katar cephesi de Mbappe'nin kalış süresini uzatmak için çalışıyor. Haberde Katar Emirinin, yıldız futbolcuyla kişisel temas halinde olduğu belirtildi.

Kylian Mbappe transferi devlet meselesine dönüştü! Emmanuel Macron devreye girdi...

Hatta PSG yönetimi, Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için kaptanlık görevini Fransız yıldıza vermeyi amaçlıyor.

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