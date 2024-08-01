Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
07:15
La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında La Fiorita'ya konuk oluyor. İstanbullu ekip evinde oynadığı ilk maçı 6-1 skorla geçerek büyük bir avantaj elde etti. Lige bir adım daha yaklaşmak isteyen takım tur bileti almaya oldukça yakın. Taraftarlar La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularını araştırıyor. Peki; La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...