La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı

La Fiorita – Başakşehir rövanşında temsilcimiz deplasman yolcusu. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turnu geçmeye oldukça yaklaşan İstanbul ekibi rövanşı da kazanarak taraftarına hediye etmek istiyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın aynı strateji ile oynaması bekleniyor. Peki; La Fiorita – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç bilgileri...