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Haberler Galeri La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 07:15

La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında La Fiorita'ya konuk oluyor. İstanbullu ekip evinde oynadığı ilk maçı 6-1 skorla geçerek büyük bir avantaj elde etti. Lige bir adım daha yaklaşmak isteyen takım tur bileti almaya oldukça yakın. Taraftarlar La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularını araştırıyor. Peki; La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı

La FioritaBaşakşehir rövanşında temsilcimiz deplasman yolcusu. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turnu geçmeye oldukça yaklaşan İstanbul ekibi rövanşı da kazanarak taraftarına hediye etmek istiyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın aynı strateji ile oynaması bekleniyor. Peki; La Fiorita – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç bilgileri...

La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı

LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda oynanacak La FioritaBaşakşehir maçı 1 Ağustos günü San Marino Stadı'nda gerçekleşecek. Maç TSİ 21.45'te başlayacak.

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La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı

LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Başakşehir rövanş maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Iberia 1999 - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek

La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı canlı yayın ekranı

Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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