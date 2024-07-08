Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da başlayacak olan Galatasaray ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen Summer Series Upper Austria'ya katılacak sarı-kırmızılar, toplamda 5 karşılaşma oynayacak. Peki, LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?