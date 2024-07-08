Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
14:10
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın LASK Linz takımıyla hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşma Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ilk maçı olacak. Öte yandan sarı kırmızılılar 11-27 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kampta olacak. Galatasaray LASK mücadelesine, Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak. Peki, LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte LASK Galatasaray maçı yayın kanalı