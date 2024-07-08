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Haberler Galeri LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 14:10

LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın LASK Linz takımıyla hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşma Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ilk maçı olacak. Öte yandan sarı kırmızılılar 11-27 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kampta olacak. Galatasaray LASK mücadelesine, Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak. Peki, LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte LASK Galatasaray maçı yayın kanalı

LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da başlayacak olan Galatasaray ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen Summer Series Upper Austria'ya katılacak sarı-kırmızılar, toplamda 5 karşılaşma oynayacak. Peki, LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesinde hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen Summer Series Upper Austria'ya katılacak sarı-kırmızılar, 5 karşılaşma oynayacak.

Galatasaray, turnuvanın açılış maçını 11 Temmuz Perşembe günü Lask Linz ile karşılaşacak. Karşılaşma 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanırken henüz yayıncı kuruluş açıklanmadı.

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LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

11 Temmuz Perşembe - 20.30

Lask - Galatasaray (Raiffeisen Arena)

15 Temmuz Pazartesi - 20.30

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf (Raiffeisen Arena)

LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

18 Temmuz Perşembe - 20.30

Galatasaray - Trencin (Raiffeisen Arena)

24 Temmuz Çarşamba - 20.30

Galatasaray - Lecce (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Cumartesi - 20.30

Galatasaray - Parma (Raiffeisen Arena)

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