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Haberler Galeri Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:54

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşıyor. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği maçta siyah beyazlıların yeni golcüleri Immobile ve Rafa Silva takip ediliyor. Giovanni van Bronckhorst'un ilk 11 kadrosu merak ediliyor. Deplasmanda oynanacak ilk maçta Kara Kartal avantajı kapmak istiyor. Peki; Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Lugano - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi

Lugano - Beşiktaş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı takip ediliyor. Sezona oldukça iddialı başlayan ve Avrupa sahasında da emin adımlarla ilerleyen siyah beyazlı ekip grup aşamasına çıkmak istiyor. Son transferleri ile adından söz ettiren takım Süper Kupanın da sahibi olmuştu. Peki; UEFA Avrupa Ligi play-off Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce son adımda. Play-off turunda Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş ilk maçında deplasmana konuk oluyor.

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Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi

Lugano - Beşiktaş maçı 22 Ağustos perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 21.30da başlayacak.

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi

BEŞİKTAŞ MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos: Lugano - Beşiktaş

29 Ağustos: Beşiktaş - Lugano

1 Eylül: Beşiktaş - Sivasspor

15 Eylül: Trabzonspor - Beşiktaş

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