Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi

Lugano - Beşiktaş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı takip ediliyor. Sezona oldukça iddialı başlayan ve Avrupa sahasında da emin adımlarla ilerleyen siyah beyazlı ekip grup aşamasına çıkmak istiyor. Son transferleri ile adından söz ettiren takım Süper Kupanın da sahibi olmuştu. Peki; UEFA Avrupa Ligi play-off Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?