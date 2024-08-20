Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:54
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lugano - Beşiktaş play-off maç tarihi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşıyor. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği maçta siyah beyazlıların yeni golcüleri Immobile ve Rafa Silva takip ediliyor. Giovanni van Bronckhorst'un ilk 11 kadrosu merak ediliyor. Deplasmanda oynanacak ilk maçta Kara Kartal avantajı kapmak istiyor. Peki; Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Lugano - Beşiktaş muhtemel 11'ler...