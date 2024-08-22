Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Beşiktaş tur için Lugano ile mücadele edecek. Siyah beyazlılar, İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan kartallar UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazanmıştı. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?