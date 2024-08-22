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Haberler Galeri Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:47

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda mücadele edecek. Danimarkalı hakem Morten Krogh yöneteceği mücadelede siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi ile oynayacağı maçta turun kapısını aralamak istiyor. Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı da kazanan Beşiktaş kadrosuna yeni kattığı isimlerle birlikte deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajı skorla dönmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Beşiktaş tur için Lugano ile mücadele edecek. Siyah beyazlılar, İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan kartallar UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazanmıştı. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ve Lugano arasında oynanacak Avrupa Ligi play off maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

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Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI HNAGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
AVRUPA'DA 243. RANDEVU!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 243. kez sahne alacak.
Siyah-beyazlı Futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 242 müsabakada 91 galibiyet, 48 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.
Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.
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