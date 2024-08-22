Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:47
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda mücadele edecek. Danimarkalı hakem Morten Krogh yöneteceği mücadelede siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi ile oynayacağı maçta turun kapısını aralamak istiyor. Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı da kazanan Beşiktaş kadrosuna yeni kattığı isimlerle birlikte deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajı skorla dönmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…