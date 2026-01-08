Haberler
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:18
Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi ise dikkatleri çekti. İşte haberin detayları...