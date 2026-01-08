Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:18

Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi ise dikkatleri çekti. İşte haberin detayları...

Samet YÜKSEL
Anthony Musaba transferiyle hedefi 12'den vuran Fenerbahçe, Hollandalı kanat oyuncusunun Süper Kupa yarı finalinde ortaya koyduğu performans sonrası Matteo Guendouzi'yi de finale yetiştirmek için iştahlandı.

Musaba'nın iki asistle imza atması, Lazio'dan alınan oyuncunun da finalde direkt kadroya girebileceği inancını artırdı.

Fenerbahçe yönetimi transferde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun İstanbul'a getirilmesi için çalışmalarına hız verdi.

İtalyan ekibi, Fas asıllı Fransız orta sahası için Fenerbahçe'nin bonuslar dahil toplam 30 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dedi.

13.30'DA İSTANBUL'DA

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 4.5 yıllık olacak. Guendouzi, bugün saat 13.30'da İstanbul'a gelecek.

G.SARAY'A KARŞI OYNAMAK İSTİYOR

Dün Lazio ile son maçına çıkan ve ilk 11'de olan futbolcu, İstanbul'daki kariyerine Süper Kupa finaliyle başlamak istediğini yönetime bildirdi.

TEDESCO ÇOK İSTEDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco da transferini çok istediği oyuncuya görev vermek için sabırsızlanıyor.

KADRODA YER ALACAK

Tecrübeli futbolcu, cumartesi günü Galatasaray'a karşı oynanacak kritik maçta kadrodaki yerini alacak.

11 BAŞLAMA İHTİMALİ DE VAR

Hatta takımla idmana çıkması durumunda Fransız orta saha oyuncusunun ilk 11'de başlama ihtimali de bir hayli yüksek görülüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

1.85 boyundaki yıldız futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla 16 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 1 asist kaydetti.

MİLLİ TAKIMLA 14 MAÇ

Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı ile de 14 karşılaşmada görev aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

BONSERVİS REKORU KIRACAK

Matteo Guendouzi, 30 milyon Euro'yu bulan bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi arasına da girecek.

Kulüp rekoru 22,5 milyon Euro ile Kerem Aktürkoğlu'na aitti. Onu 19,5 milyon Euro ile En-Nesyri, 18 milyon Euro ile Nene ve 15 milyon Euro ile Cengiz Ünder takip ediyor