Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi
Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.
Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,
5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,
8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,
Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,
2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı