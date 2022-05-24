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Haberler Galeri Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:13

Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi

Mehmet Büyükekşi yeni TFF başkanı oldu iddiaları çoğalıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. Şansal Büyüka ise yeni başkanın Mehmet Büyükekşi olacağını dile getiriyor. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un ismi sürekli TFF başkanlığı için anılıyordu. Peki, Mehmet Büyükekşi nereli? İşte detaylar…

Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi

TFF'de Nihat Özdemir'in istifa etmesinden sonra TFF başkanlık koltuğu boş duruyor. Seçimler 18 Haziranda yapılacak. Adaylar arasında Hamit Altıntop'un adı çok geçerken, Şansal Büyüka bir anda ortaya Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi'yi attı. Vatandaşlar da Mehmet Büyükekşi kimdir, nereli sorularını yöneltti. İşte Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi…

Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde İşletme ve İngiltere'de İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi

MEHMET BÜYÜKEKŞİ HAYATI

Bulunduğu görevler:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı

Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi

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