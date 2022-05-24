Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:13

Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi olacak? Hayatı ve biyografisi

Mehmet Büyükekşi yeni TFF başkanı oldu iddiaları çoğalıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. Şansal Büyüka ise yeni başkanın Mehmet Büyükekşi olacağını dile getiriyor. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un ismi sürekli TFF başkanlığı için anılıyordu. Peki, Mehmet Büyükekşi nereli? İşte detaylar…