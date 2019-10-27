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, 'u ifşa etti!

Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen futbolcu yine ifşa oldu. Mor'u bu kez de sosyal medya fenomeni sosyetik güzel video ile ifşa etti.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 17:34
Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

Geçtiğimiz ay, moda yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'a attığı mesajlarla gündeme gelen Galatasaraylı futbolcu Emre Mor bu sefer de sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a attığı mesajla gündeme geldi.

Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

MERVE TAŞKIN TARAFINDAN İFŞA EDİLDİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu 3'üncü kez ifşa oldu.

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Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

Genç futbolcu, ismi daha önce Loris Karius'le anılan sosyal medya fenomeni tarafından ifşa edildi.

Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

'u videolu bir şekilde ifşalayan uzun bir yazı paylaştı.

Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

"DAHA BİR ŞEY BELLİ DEĞİL"

Twitter hesabından videoyu paylaşan şunları söyledi:

Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

"Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim ama amacım o değil, olmaz da!"

Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

"Amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak. Daha bir şey belli değil ama bakalım nasip kısmet. Önce görüşmek için müsait olmam gerekiyor tabi sanırım."

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