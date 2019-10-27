Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen futbolcu Emre Mor yine ifşa oldu. Mor'u bu kez de sosyal medya fenomeni sosyetik güzel Merve Taşkın video ile ifşa etti. Geçtiğimiz ay, moda yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'a attığı mesajlarla gündeme gelen Galatasaraylı futbolcu Emre Mor bu sefer de sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a attığı mesajla gündeme geldi. MERVE TAŞKIN TARAFINDAN İFŞA EDİLDİ Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Mor 3'üncü kez ifşa oldu. Genç futbolcu, ismi daha önce Loris Karius'le anılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın tarafından ifşa edildi. Emre Mor'u videolu bir şekilde ifşalayan Merve Taşkın uzun bir yazı paylaştı. 'DAHA BİR ŞEY BELLİ DEĞİL' Twitter hesabından videoyu paylaşan Merve Taşkın şunları söyledi: 'Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim ama amacım o değil, olmaz da!' 'Amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak. Daha bir şey belli değil ama bakalım nasip kısmet. Önce görüşmek için müsait olmam gerekiyor tabi sanırım.'