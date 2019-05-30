Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

Arsenal ile Chelsea arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçına Mesut Özil damgasını vurdu. Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek kupayı kazandığı maçta 77 dakika sahada kalan Mesut Özil, oyundan çıkarken oldukça üzgün görünüyordu. Mesut Özil'i desteklemeye gelen nişanlısı Amine Gülşe de tribünde en az Mesut Özil kadar üzüldü. Öte yandan yakın zamanda Türkiye'de evlenmeyi planlayan ikilinin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Mesut Özil'in Amine Gülşe'ye evlenme teklifi yaparken aldığı tek taş yüzük de büyük beğeni topladı.