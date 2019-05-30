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  • Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

, finaline damga vurdu! Nişanlısı için yaptığı paylaşım...

ile arasında oynanan UEFA maçına damgasını vurdu. Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek kupayı kazandığı maçta 77 dakika sahada kalan Mesut Özil, oyundan çıkarken oldukça üzgün görünüyordu. Mesut Özil'i desteklemeye gelen nişanlısı de tribünde en az Mesut Özil kadar üzüldü. Öte yandan yakın zamanda Türkiye'de evlenmeyi planlayan ikilinin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Mesut Özil'in Amine Gülşe'ye evlenme teklifi yaparken aldığı tek taş yüzük de büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 10:40
Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

ile arasında oynanan UEFA maçına damgasını vurdu. Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek kupayı kazandığı maçta 77 dakika sahada kalan Mesut Özil, oyundan çıkarken oldukça üzgün görünüyordu. Mesut Özil'i desteklemeye gelen nişanlısı de tribünde en az Mesut Özil kadar üzüldü. Öte yandan yakın zamanda Türkiye'de evlenmeyi planlayan ikilinin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Mesut Özil'in Amine Gülşe'ye evlenme teklifi yaparken aldığı tek taş yüzük de büyük beğeni topladı.

Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

İngiltere Premier Lig takımlarından 'da forma giyen , UEFA finalinde ile oynadıkları maç için Bakü'deydi.

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Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

Maçı 4-1 kaybeden ve ikincisi olan 'in takımı 'da büyük üzüntü yaşandı. Üzüntü yaşayanlar arasında sahadaki Mesut kadar tribündeki nişanlısı de vardı.

Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

kendisine destek vermek için Bakü'ye gelen nişanlısına sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı ve "Bakü'ye geldiğin için teşekkür ederim aşkım" ifadesini kullandı.

Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

Öte yandan Mesut'un paylaştığı fotoğrafta, Posta'nın haberine göre değeri 200 bin TL olduğu belirtilen tek taş yüzük dikkat çekti.

Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

7 Haziran'da Four Seasons Otel'de evlenecek olan 'le 'nin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı davetiyede "İçimizdeki heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyarız" ifadeleri yer aldı.

Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu! Nişanlısı Amine Gülşe için yaptığı paylaşım...

UEFA final maçında iki İngiliz temsilcisi ile karşı karşıya gelirken, Bakü'de dikkat çeken bir görüntü vardı.

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