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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu
Giriş Tarihi: 30.06.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 17:03

MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu

A Milli Takımımızın, EURO 2024 macerası tüm hızıyla devam ederken son 16 turuna adını yazdırmayı başarmasıyla Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda sorusu araştırılmaya başladı. A Milli Takım EURO 2024 F grubu mücadelesinin son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu

A Milli Takım son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. F grubuna 3-1'lik galibiyetle başlayan ay yıldızlılar Portekiz maçında 3-0 mağlup oldu. Son maçı 2-1 galibiyetle tamamlayan takım son 16 turuna hak kazandı. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
29 Haziran itibarıyla başlayacak EURO 2024 son 16 maçlarında Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz günü ekranlara gelecek. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu

TÜRKİYE AVUSTURYA MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Türkiye Avusturya karşılaşması TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ
30 Haziran Pazar:
19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena)
22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)
1 Temmuz Pazartesi:
19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)
22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu

2 Temmuz Salı:
19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

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