Giriş Tarihi: 30.06.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
17:03
MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu
A Milli Takımımızın, EURO 2024 macerası tüm hızıyla devam ederken son 16 turuna adını yazdırmayı başarmasıyla Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda sorusu araştırılmaya başladı. A Milli Takım EURO 2024 F grubu mücadelesinin son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?