MİLLİ MAÇ! TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Türkiye son 16 turu

A Milli Takım son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. F grubuna 3-1'lik galibiyetle başlayan ay yıldızlılar Portekiz maçında 3-0 mağlup oldu. Son maçı 2-1 galibiyetle tamamlayan takım son 16 turuna hak kazandı. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar