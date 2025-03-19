Giriş Tarihi: 19.03.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
18:46
MİLLİ TAKIM HABERİ: Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! A Milli Futbol Takımı kaçıncı sırada...
MİLLİ TAKIM HABERİ: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Mart 2025 itibariyle birbirinden değerli milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar sıralandı. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. Listede en yüksek kadro değeri ise 1.26 milyar Euro oldu. İşte dünyanın en değerli milli takımları ve Türkiye'nin sıralaması...