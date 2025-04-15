MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç hangi tarihte oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, kamp kapsamında Amerika'da iki özel maça çıkacak. Milliler ilk olarak ABD ile karşılaşacak, ardından Meksika ile mücadele edecek. Futbolseverler ise "Milli maç ne zaman, rakipler kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, A Milli Takım 2025 maç programı ve detaylar...