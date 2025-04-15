Giriş Tarihi: 15.04.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
17:19
MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç hangi tarihte oynanacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında kritik karşılaşmalara çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık süreci çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde iki önemli özel maç oynayacak. Milliler, ilk olarak ABD ile karşı karşıya gelecek, ardından ise güçlü rakip Meksika ile kozlarını paylaşacak.Milli takımın maçlarını heyecanla takip eden futbolseverler, "En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 A Milli Futbol Takımı milli takım maç takvimi.