Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:19
Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye'nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık dönemi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek iki önemli maça çıkacak. İlk olarak ABD ile karşılaşacak olan milli takım, daha sonra Meksika'ya karşı ter dökecek. Türkiye'nin maçlarını takip eden futbolseverler milli takım maç takvimini inceliyor. Peki, en yakın milli maç ne zaman, rakiplerimiz kimler? İşte, 2025 A Milli Futbol Takımı fikstürü.