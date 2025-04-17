Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye’nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, hazırlık sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek iki özel karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak ABD ile mücadele edecek olan Milliler, ardından Meksika karşısında sahada olacak. Futbolseverler ise "Milli maçlar ne zaman oynanacak, rakipler kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Türkiye A Milli Futbol Takımı maç takvimi ve tüm detaylar…