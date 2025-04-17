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Haberler Galeri Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye'nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:19

Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye'nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık dönemi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek iki önemli maça çıkacak. İlk olarak ABD ile karşılaşacak olan milli takım, daha sonra Meksika'ya karşı ter dökecek. Türkiye'nin maçlarını takip eden futbolseverler milli takım maç takvimini inceliyor. Peki, en yakın milli maç ne zaman, rakiplerimiz kimler? İşte, 2025 A Milli Futbol Takımı fikstürü.

Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye’nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, hazırlık sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek iki özel karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak ABD ile mücadele edecek olan Milliler, ardından Meksika karşısında sahada olacak. Futbolseverler ise "Milli maçlar ne zaman oynanacak, rakipler kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Türkiye A Milli Futbol Takımı maç takvimi ve tüm detaylar…

Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye’nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.

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Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye’nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye’nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Milli takım maç takvimi belli oldu! Türiye’nin milli maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle oynanacak?

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye